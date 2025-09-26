Duro colpo allo spaccio: sequestrati 2,5 kg di droga e oltre 12 mila euro

Nuova operazione antidroga ad Abbiategrasso. La Polizia Locale è tornata a colpire duramente il mercato degli stupefacenti in città, arrestando nel pomeriggio di giovedì 25 settembre 2025 il cosiddetto “basista” della banda attiva nella zona della Folletta, area già teatro di altre operazioni delle forze dell’ordine.

L’azione è scattata al termine di una serie di appostamenti condotti dagli agenti coordinati dalla dottoressa Maria Malini, con la collaborazione del nucleo cinofili della Polizia Locale di Milano. Quando i poliziotti hanno bussato alla porta dell’appartamento vicino al parco della Folletta, il giovane – un 24enne di origini egiziane, S.M. – ha tentato la fuga gettandosi dalla finestra sul retro, dopo aver lanciato all’esterno uno zaino e un borsello. Ma ad attenderlo c’erano gli uomini in borghese che avevano già circondato l’edificio.

Hashish cocaina e contanti

Lo zaino conteneva diversi panetti di hashish e blocchi di cocaina non ancora tagliata, insieme a due pistole scacciacani e coltelli. Nel borsello, invece, gli agenti hanno trovato 9.500 euro in contanti. La perquisizione dell’appartamento ha permesso di rinvenire altro denaro, telefoni cellulari e tutto il materiale necessario al confezionamento della droga. Nel corso dell’operazione è stato anche tratto in salvo un cucciolo di pastore tedesco, che il giovane cercava di usare come scudo.

In carcere a Pavia

In totale sono stati sequestrati circa 2,5 kg di sostanza stupefacente e oltre 12 mila euro in contanti. Il 24enne, su disposizione del magistrato, è stato trasferito al carcere di Torre del Gallo a Pavia in attesa di processo.

Soddisfazione da parte della Comandante della Polizia Locale:

“L’operazione di ieri dimostra una volta di più che il contrasto allo spaccio è una delle nostre priorità, per garantire un territorio sicuro e vivibile per tutti i cittadini. Ringrazio i miei ufficiali e i miei agenti per lo straordinario lavoro svolto” ha affermato Maria Malini.

Alle sue parole si aggiunge il commento dell’assessore alla Sicurezza, Chiara Bonomi: