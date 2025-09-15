Sarà una giornata ricca di sorprese, con un pizzico di magia e molti eventi quella che si svolgerà sabato 20 settembre 2025 presso l’Over Senior Living Villa Vilma di Cornaredo in via Matteotti n. 16.

Open day all’over senior living Villa Vilma

La struttura per Over 65 autosufficienti aprirà le sue porte grazie a un Open Day gratuito dedicato a famiglie, scuole, caregiver e a tutti gli over 65 che desiderano conoscere una nuova filosofia dell’abitare.

Programma della giornata:

Dalle 10.00 alle 19.00: accoglienza con possibilità di visitare gli spazi e confrontarsi con gli ospiti che hanno già scelto di vivere qui (non serve prenotare);

Dalle 15.30 alle 19.00: musica dal vivo e balli per tutti. A seguire un light buffet;

Dalle 15.30 alle 19.00: uno spettacolo di magia comica adatto a tutti i bambini, ma anche ai più grandi, con l’artista dell’illusione e del divertimento ManuMagic. Una postazione di Luna Park Vintage con un divertente tiro ai barattoli, un gioco dell’infanzia dei più grandi da far conoscere anche ai bambini di oggi.

Partecipare all’Open Day è importante affinché la società conosca le nuove e innovative soluzioni abitative che cambiano il modo di guardare l’anzianità. L’iniziativa nasce con l’intento di far conoscere una nuova forma di comunità abitativa: un luogo accogliente che promuove la socialità, la serenità e l’autonomia, lontano dai modelli tradizionali di assistenza.

Le parole del Co fondatore

“Crediamo che la terza età sia una fase preziosa della vita, ricca di storie, relazioni e voglia di condividere.” ha spiegato Lino di Lernia, Co-Fondatore di Over. “Oggi, molti over 65 sono attivi, curiosi, desiderosi di continuare a vivere in modo autonomo, ma con meno stress, più sicurezza e più relazioni. Conoscere queste realtà permette agli over 65 e alle loro famiglie di valutare nuove strade, decidere in anticipo e non trovarsi impreparati in caso di cambiamento o necessità. E sapere che esiste una nuova e strutturata alle porte di Milano può fare la differenza”.

La conoscenza e l’informazione offrono la libertà di decidere al meglio per se stessi, ma anche per tutti i membri di una famiglia che, prima o poi, si trovano a dover gestire al meglio la vita dei propri membri senior. Le nuove soluzioni abitative aiutano a ripensare alla terza età come un momento di benessere, lontano dall’isolamento sociale e come contesto dove è più facile ritrovare un senso di appartenenza, connessione e identità. Gli Over Senior Living offrono un ambiente domestico, non medicalizzato ma protetto: con servizi condivisi, spazi comuni, assistenza leggera e un programma di attività per coinvolgere gli ospiti ogni giorno. Si tratta di un vero e proprio cambiamento culturale, già consolidato all’estero e che si sta facendo strada anche in Italia. Il nostro Paese sta iniziando a recepirne i benefici, adattandoli al proprio tessuto sociale e culturale e non è un caso che Villa Vilma sia nata proprio così vicina a Milano.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Le iniziative che stimolano il movimento

Villa Vilma vuol farsi conoscere in tutta la sua bellezza, con un parco privato, il suo Over Club creato per la socialità, un elemento chiave per il mantenimento del benessere fisico e mentale. Over dà la possibilità di scegliere come organizzare il proprio tempo, tra iniziative personali e un ampio programma di attività d’intrattenimento: dai tornei di giochi da tavolo ai corsi che rispondono agli interessi dei membri, fino a gite fuori porta per dare spazio alla cultura con mostre, concerti e presentazione di libri. Senza dimenticare l’importanza dello sport, che contribuisce a scatenare emozioni e mantenere corpo e mente giovani: attività come la fisioterapia o lezioni di ginnastica all’aria aperta e altre iniziative esterne che stimolano il movimento e l’interazione. Ecco perché Villa Vilma a Cornaredo è molto più di una residenza: è una comunità viva, dove gli Anziani autosufficienti possono sentirsi sicuri, accolti e mai soli.

Per tutte le informazioni visita il sito www.vivereover.it o cerca sui social VivereOver.

Gli appartamenti e i servizi

Villa Vilma – Over Senior Residence dispone di 21 appartamenti Over. La struttura, interamente ristrutturata, è moderna ed elegante, in grado di conciliare estetica ed esigenze funzionali per renderla bella da vivere e da abitare.

Oltre agli appartamenti, Villa Vilma – Over Senior Residence mette a disposizione dei propri ospiti:

• UN AMPIO PARCO

• UNA SALA RISTORO

• LA SALA TV

• IL BAR

• IL PUNTO OVER

• UN CAMPO DI BOCCE

• UN BILIARDO