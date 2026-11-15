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Oltre 100 screening e 38 esami specifici al cuore durante la giornata dedicata a Cuggiono.

L’equipe di Riabilitazione cardiorespiratoria si è messa al servizio dei cittadini durante l’evento dedicato

Successo per l’iniziativa di prevenzione cardiovascolare fortemente voluta dell’assessore alla prevenzione Bruna Bugini. L’equipe della Riabilitazione Cardiorespiratoria ha infatti offerto controlli gratuiti alla popolazione, unendo medicina, fisioterapia e supporto psicologico. Un successo andato ben oltre le aspettative, certificato da oltre 100 screening gratuiti effettuati in poche ore e da una sala gremita.

L’incontro incentrato sulla cardio-protezione e sulla prevenzione in generale

L’incontro pubblico dedicato alla cardio-protezione e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari ha confermato il fortissimo legame tra la sanità del territorio e la cittadinanza, offrendo una giornata di altissimo valore scientifico e pratico.

I protagonisti e i risultati ottenuti

Protagonisti dell’evento sono stati il dott. Turato, direttore della Riabilitazione cardiorespiratoria, e la sua equipe multidisciplinare, che hanno saputo coniugare l’aspetto informativo con una vera e propria campagna di screening sul campo. A testimoniare il profondo apprezzamento della popolazione è stata la straordinaria risposta alla sessione di controlli. Più di cento persone si sono sottoposte alla rilevazione dei parametri vitali e 38 hanno effettuato l’elettrocardiogramma (ECG) in tempo reale. I cittadini hanno così ricevuto un quadro immediato della propria salute cardiaca e consigli personalizzati direttamente dagli specialisti.