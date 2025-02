Odontoiatria all'ospedale Cantù, Scurati: "Servizio prezioso per la comunità"

Abbiategrasso, apre il rinnovato reparto di Odontoiatria all'ospedale Cantù: le parole della consigliera regionale Silvia Scurati (Lega).

Un servizio importante e prezioso per la comunità abbiatense. Giovedì 20 febbraio infatti i vertici di Asst Ovest Milanese hanno presentato all'ospedale Cantù di Abbiategrasso il servizio di Odontoiatria. Un servizio professionale e multidisciplinare, coordinato dal dottor Pierfranco Caprioli responsabile di settore.

La notizia è stata commentata anche dalla consigliera regionale della Lega Silvia Scurati:

"L’attivazione del servizio di odontoiatria con un apposito reparto rinnovato è un’ottima notizia che conferma l’importanza e la centralità dell’ospedale Cantù con una attività preziosa a disposizione della comunità. Bene il potenziamento del presidio abbiatense grazie anche all’impegno e agli investimenti dell’Asst Ovest Milanese, una riorganizzazione multidisciplinare che arricchisce con l’inserimento di nuove figure professionali i servizi di prossimità per la popolazione. Attività che da sempre sostengo perché questo ospedale è un presidio insostituibile per tutto il territorio e va riqualificato proprio come sta avvenendo con il vecchio mono blocco e l’istallazione di nuove apparecchiature che andranno ad ampliare l’offerta del Cantù".