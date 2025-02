Bià: al Cantù un’odontoiatria professionale e multidisciplinare

Un nuovo importante servizio attivo per la comunità all’ospedale Cantù di Abbiategrasso. Questa mattina , giovedì 20 febbraio 2025, , i vertici di Asst Ovest Milanese, hanno presentato la novità. E' stata completamente rinnovata l’attività di Odontoiatria disponibile nel plesso sanitario abbiatense. Un servizio professionale e multidisciplinare, coordinato dal dottor Pierfranco Caprioli responsabile di settore.

“Come abbiamo ribadito in più occasioni il nostro impegno è quello di tenere aperto un canale con i Comuni e migliorare i servizi erogati sul territorio – ha sottolineato il direttore generale dell’Asst Ovest Milanese Francesco Laurelli – L’accendo in questa occasione è su una specifica attività quella dell’odontoiatria, in un ottica di rafforzamento delle offerte aziendali, creando una rete di servizi con tutte le strutture dell’Asst Ovest Milanese, consolidare il lavoro di equipe”.

L’odontoiatria ad Abbiategrasso è stata completamente rinnovata, da qualche mese si può accedere a delle attività nuove.

“Una riorganizzazione dell’area per garantire un servizio, oltre che professionale , completo – precisa Caprioli – Per fare questo, grazie agli investimenti dell’azienda , sono state inserite nuove figure professionali che formano lo staff operativo. Qui ad Abbiategrasso, da lunedì al venerdì, saranno quattro gli specialisti che si alterneranno nelle varie branchie: 4 dottoresse, Alina Kazak igienista , Sara Berri ortodonzia, Mara Ciapparelli odontoiatra e Letizia Guerci igienista. Il reparto offrirà servizi di igiene dentale, odontoiatria generale e ortodonzia. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, ricordando che i bambini da 0 a 14 anni sono esenti per quanto riguarda l’odontoiatria generale. La possibilità di avere un servizio interno garantisce un livello d’intensità di cure elevato, potendo avere un collegamento diretto con il reparto maxillo facciale di Legnano nel momento in cui si dovessero presentare patologie legate al cavo orale. Tutto questo per garantire continuità nelle cure e tempestività nelle diagnosi”