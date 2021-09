Nuovo parroco, tutto pronto per l'ingresso solenne

Nuovo parroco di San Vittore Olona, conto alla rovescia per l'ingresso solenne: don Marco Longoni sarà accolto con le celebrazioni di domenica 5 agosto 2021.

Nuovo parroco: arriva don Marco Longoni

Don Marco Longoni è stato nominato nuovo parroco di San Vittore Olona. La nomina risale a giugno e ora, in paese, è tutto pronto per la cerimonia di benvenuto. Longoni, 49 anni, originario di Gerenzano, e guida attualmente le comunità di Bardello, Bregano e Malgesso, in provincia di Varese.

Sarà lui a prendere il posto di Giuseppe Pediglieri, parroco arrivato al posto di don Davide Bertocchi (trasferitosi in provincia di Napoli), che aveva chiesto di essere spostato altrove. Dal saluto a Pediglieri a oggi la comunità dei fedeli è stata guidata da don Luigi Verga (fratello di Roberto, il parroco di Cerro Maggiore e Cantalupo) nelle vesti di amministratore parrocchiale.

Il programma

Tre giorni di appuntamenti per il benvenuto al nuovo parroco. Si inizia venerdì 3 settembre 2021, in chiesa parrocchiale, alle 21, con l'Adorazione Eucaristica presieduta da don Luigi Verga; sabato 4, sempre alle 21 e in chiesa parrocchiale, concerto di benvenuto "Paganini per due" con Davide Alogna al violino e Giulio Tampalini alla chitarra; domenica 5, alle 11, santa Messa solenne in chiesa parrocchiale presieduta da don Marco Longoni e, alle 12.15, aperitivo in oratorio per collaboratori e volontari.