Nuovo defibrillatore in paese, è il 25esimo

Nuovo defibrillatore a Canegrate, è la 25esima postazione contro l'arresto cardiaco.

Nuovo defibrillatore in paese

Nuovo defibrillatore a Canegrate. L'apparecchio, che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco, è stato inaugurato sabato 14 giugno 2025 in occasione del torneo di 3vs3 organizzato da Ul Caminett al playground comunale di via Bologna. Si tratta di una Dae disponibile h24, donato da Franco Addamiano e Angela Calcaterra che ogni anno trasformano la loro abitazione nella "Casa di Babbo Natale" e che avevano avviato una raccolta fondi proprio per donare un dae al paese, il 25esimo attivo sul territorio comunale.

La cerimonia

"Per l'inaugurazione di sabato è nato un progetto divenuto realtà con la collaborazione del Comune di Canegrate, dell'associazione Sessantamilavitedasalvare Odv, associazione di riferimento nel contrasto al fenomeno della morte cardiaca improvvisa e di Tfa Costruzioni di Marco Pierpaoli, che ha gratuitamente eseguito le opere necessarie all'installazione della postazione" hanno ricordano dal Comune. Presenti anche il sindaco Matteo Modica, Alessandro Lunardi e Angelo Desario di Sessantamilavitedasalvare, Addamiano e Calcaterra e il consigliere delegato alle Politiche giovanili Tommaso Pansardi. I dae sono strumenti che tutti posso (anzi, devono) utilizzare: emettono semplici comandi vocali ed erogano le scariche solo se il cuore della persona colpita da arresto cardiaco ne necessita.