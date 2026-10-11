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Nuovo asilo nido comunale di San Giorgio su Legnano, tutto pronto per l’inaugurazione.

Nuovo asilo nido comunale, tutto pronto per l’inaugurazione

E’ già iniziato il conto alla rovescia per l’inaugurazione dell’asilo nido comunale “Il Fiordaliso” di San Giorgio su Legnano.

Il taglio del nastro è in programma sabato 17 ottobre 2026, alle 11. Sarà questo il modo in cui genitori e persone interessate potranno visitare la nuova struttura. Al termine sarà offerto un piccolo rinfresco a tutti i partecipanti.

Le parole del sindaco

“I complimenti vanno a Monica Lazzaroni: ha spronato tutti noi così da aggiungere un altro tassello importante alla nostra chiara politica che è quella di permettere a tutte le famiglie di poter godere di un servizio importante come il nido per i propri figli e figlie – sottolinea il sindaco Claudio Ruggeri – A quelle famiglie che non potevano permetterselo e che ora possono pensare di poter lavorare, sapendo che i propri piccoli possono crescere in un ambiente sano, con educatrici professionalmente preparate in compagnia dei loro coetanei. Perché non tutti possono avere i nonni vicino ad aiutare i genitori e accudire i nipoti nella loro crescita”.