Nuovo asilo nido comunale, ci siamo quasi

Nuovo asilo nido comunale a Cornaredo, ci siamo quasi.

Asilo nido comunale

Prosegue il cantiere per la realizzazione della struttura, ormai quasi a compimento, ma anche per la sistemazione del parcheggio, dei marciapiedi e degli attraversamenti pedonali nelle aree circostanti.

Il punto della situazione

A fare il punto è l’assessore ai Lavori Pubblici Renato Tiraboschi.

«Siamo a buon punto – spiega Tiraboschi -. Restano da completare le finiture interne e la sistemazione dell’area esterna e del giardino. La scadenza PNRR del 31 marzo sarà rispettata e da settembre la struttura sarà operativa».

Intanto è uscito il bando PNRR per gli arredi e il Comune di Cornaredo parteciperà chiedendo un contributo di 65.000 euro.

L’edificio, situato tra via Deledda, via Garofalo e via Pisacane, è stato finanziato con risorse statali previste dal PNRR per 864.000 euro e con risorse comunali per 506.000 euro.

Parcheggi e marciapiedi

«Inoltre – aggiunge l’assessore Tiraboschi – con fondi comunali aggiuntivi interverremo anche sull’area parcheggio creando un ingresso idoneo alla struttura».

Il nuovo nido è ecosostenibile e ospiterà fino a 36 bambini da 0 a 2 anni suddivisi in due sezioni: una per 12 lattanti e una per 24 divezzi.

«E’ un progetto fortemente voluto da questa Amministrazione, al quale abbiamo iniziato a lavorare subito dopo il nostro insediamento e che ora si sta concretizzando – prosegue il sindaco Corrado D’Urbano -. Siamo orgogliosi di poter offrire questo nuovo servizio alle famiglie di Cornaredo, che da anni si trovano ad affrontare la mancanza di posti nei nidi attualmente presenti sul territorio comunale. Questo intervento darà finalmente una risposta concreta a una necessità che perdura da anni e che è in continua crescita».