Nuovo asilo nido a Cornaredo

A Cornaredo lunedì verrà inaugurato il nuovo asilo di via Grazia Deledda.
Asilo nido comunale
Un nuovo spazio dedicato all’infanzia, alle famiglie e al futuro della comunità. All’interno del calendario di eventi per la festa del paese è in programma lunedì 7 settembre alle 16, in via Grazia Deledda, l’inaugurazione del nuovo asilo nido comunale di Cornaredo, un’opera fortemente voluta dall’Amministrazione comunale per aumentare l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia e dare una risposta concreta alla crescente domanda di posti.
Via Deledda
La struttura, realizzata nell’area compresa tra via Deledda, via Garofalo e via Pisacane, è stata realizzata grazie a un investimento complessivo di 1 milione e 370 mila euro, di cui 864 mila euro finanziati attraverso il PNRR e 506 mila euro con risorse proprie del Comune di Cornaredo.
Il nido, progettato con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, al risparmio energetico e al comfort degli ambienti, potrà accogliere fino a 36 bambini da 0 a 2 anni, organizzati in due sezioni: una dedicata a 12 lattanti e una a 24 divezzi.
Necessità
L’opera va a intervenire su una necessità particolarmente sentita dalle famiglie cornaredesi. Gli attuali nidi risultavano infatti saturi e negli ultimi anni c’erano liste d’attesa sempre crescenti.
«Quella che inauguriamo è molto più di una nuova struttura – dichiara il sindaco Corrado D’Urbano –. È una risposta concreta a una necessità che le famiglie di Cornaredo conoscono bene e che da anni chiedeva di essere affrontata: la disponibilità di posti nei nidi non era più sufficiente rispetto alle esigenze del territorio».
«Abbiamo lavorato fin dall’inizio del nostro mandato per rendere possibile questo intervento, reperendo le risorse comunali necessarie e portando avanti il progetto insieme al finanziamento PNRR. Oggi possiamo finalmente consegnare alla cittadinanza un servizio nuovo, moderno e pensato per accompagnare la crescita dei nostri bambini e sostenere concretamente le famiglie. Siamo particolarmente orgogliosi anche della qualità della struttura, progettata con grande attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica. Investire nei servizi per l’infanzia significa investire nel futuro di Cornaredo».