Nuovo asilo nido a Cornaredo

A Cornaredo lunedì verrà inaugurato il nuovo asilo di via Grazia Deledda.

Asilo nido comunale

Un nuovo spazio dedicato all’infanzia, alle famiglie e al futuro della comunità. All’interno del calendario di eventi per la festa del paese è in programma lunedì 7 settembre alle 16, in via Grazia Deledda, l’inaugurazione del nuovo asilo nido comunale di Cornaredo, un’opera fortemente voluta dall’Amministrazione comunale per aumentare l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia e dare una risposta concreta alla crescente domanda di posti.

Via Deledda

La struttura, realizzata nell’area compresa tra via Deledda, via Garofalo e via Pisacane, è stata realizzata grazie a un investimento complessivo di 1 milione e 370 mila euro, di cui 864 mila euro finanziati attraverso il PNRR e 506 mila euro con risorse proprie del Comune di Cornaredo.

Il nido, progettato con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, al risparmio energetico e al comfort degli ambienti, potrà accogliere fino a 36 bambini da 0 a 2 anni, organizzati in due sezioni: una dedicata a 12 lattanti e una a 24 divezzi.

Necessità

L’opera va a intervenire su una necessità particolarmente sentita dalle famiglie cornaredesi. Gli attuali nidi risultavano infatti saturi e negli ultimi anni c’erano liste d’attesa sempre crescenti.