Nuova vita per la villa confiscata alla mafia

L’Amministrazione di Bareggio, guidata da Linda Colombo, ha l'intenzione di dare nuova vita alla villa di via Aosta confiscata alla mafia e acquisita al patrimonio del Comune.

E’ stato infatti pubblicato l’avviso per l’assegnazione a titolo gratuito della gestione del bene. Possono partecipare associazioni, cooperative, fondazioni o Enti privati che operino nel settore sociale. Le domande vanno consegnate all’Ufficio Protocollo entro le 12 del 27 marzo 2024 secondo le modalità indicate sul sito del Comune.

Sarà possibile anche eseguire un sopralluogo, da effettuarsi entro il 15 marzo, secondo i tempi e le modalità previamente da concordare con il Settore Servizi alla Persona mediante richiesta da inoltrare via mail all’indirizzo sociali@comune.bareggio.mi.it entro il 5 marzo.

Ha dichiarato il sindaco Linda Colombo:

"Rispetto ai due beni confiscati che abbiamo già recuperato e destinato a nuclei familiari in difficoltà (l’appartamento di via 4 Novembre e quello di via Corbettina), la villa di via Aosta si presta a ospitare un servizio aperto a tutti e non ‘limitato’ per motivi di dimensione dell’immobile e di accesso. Auspichiamo di trovare un operatore serio, in grado di proporre un progetto sociale che vada ad allargare ulteriormente l’offerta di servizi a Bareggio".