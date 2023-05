L'alloggio confiscato alla criminalità sarà utilizzato per genitori e bambini

L'alloggio confiscato a Bareggio alla malavita diventerà un punto di riferimento per genitori e minori in difficoltà.

L’alloggio di via Corbettina 11, un tempo in mano alla criminalità, ora offrirà sostegno alla genitorialità, all’infanzia, all’adolescenza e ai diritti dei minori.

Oggi, giovedì 11 maggio, è stato ufficializzato l’esito del bando per l’assegnazione dell’appartamento confiscato. Ad aggiudicarselo è stata la Equa Cooperativa Sociale di Milano, che ha presentato il progetto “Lo snodo – Servizi territoriali per la promozione del benessere e della cura”.

“Faccio i migliori auguri di buon lavoro alla Cooperativa – dichiara il sindaco Linda Colombo -. Sono molto soddisfatta perché, così come già avvenuto per la Casa di Manu in via IV Novembre, siamo riusciti a recuperare un altro alloggio per offrire servizi a persone bisognose. Appena sarà pronto faremo una cerimonia ufficiale di inaugurazione. Recentemente, inoltre, abbiamo acquisito anche una villa in via Aosta per la quale, se saremo riconfermati, abbiamo in mente un importante progetto di riconversione sociale”.