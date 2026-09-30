Nuova sede per la Cisl Legnano

Da giovedì 1° ottobre la Cisl di Legnano cambierà sede. L’organizzazione sindacale si trasferirà in un nuovo ambiente, ampio e accogliente, in via Gigante 60.

Nella nuova struttura confluiranno le due sedi storiche di via Lega e via XXIX Maggio, che verranno chiuse.

Una sede unica per il territorio

Il trasferimento nasce con l’obiettivo di migliorare il servizio offerto agli utenti e rafforzare la vicinanza della Cisl al territorio, mettendo a disposizione di lavoratori, pensionati, famiglie e fasce deboli uno spazio unico, moderno e funzionale.

“Il sindacato – osserva il segretario generale della Cisl milanese, Giovanni Abimelech – deve stare dove vivono le persone, dove nascono i loro bisogni, dove si affrontano le difficoltà quotidiane. Una sede unica, moderna e più accessibile significa dare risposte efficaci, accogliere meglio chi si rivolge a noi per una vertenza di lavoro, per l’assistenza fiscale e previdenziale, per orientarsi tra pratiche spesso complicate da capire da soli, in particolare se si è anziani o fragili. Legnano e il suo territorio hanno bisogno di un punto di riferimento solido e riconoscibile. In un momento storico in cui le disuguaglianze crescono e le famiglie faticano ad arrivare a fine mese, il ruolo della Cisl resta quello di sempre: ascoltare, tutelare, accompagnare. Questa nuova sede è quindi molto più di un cambio di indirizzo: è un segnale concreto dell’impegno che rinnoviamo ogni giorno verso questa comunità”.

Orari e servizi disponibili

La nuova sede sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 0331-926911 e 0331-547154.

Qui saranno attivi i principali servizi Inas (Patronato), Caf (Sportello fiscale), Ufficio vertenze, Anolf (Sportello immigrazione), Sicet (Sindacato inquilini), Sportello Artigianato, Anteas (Volontariato terza età) e Adiconsum (Associazione consumatori).

Gli sportelli delle categorie

Saranno inoltre presenti gli sportelli delle categorie sindacali Fnp (pensionati), Femca (chimici, energia), Fisascat (servizi e commercio), Fim (metalmeccanici), Filca (edili), Scuola, Fai (alimentaristi, agricoli), Felsa (somministrati, atipici, partite Iva), Fp (pubblico impiego) e Fit (trasporti, logistica).