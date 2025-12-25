Nuova piazza, la consegna del cantiere entro gennaio

Continua l’iter per l’avvio dei lavori di riqualificazione di piazza San Giorgio a Cuggiono.

Il progetto interessa la porzione esterna alla provinciale 31 (via San Rocco) fino all’area di fronte alla basilica San Giorgio Martire.

Dopo l’ok al progetto esecutivo ora partirà la procedura di affidamento all’impresa

«Abbiamo approvato il progetto esecutivo in Giunta l’11 dicembre, ora partirà la procedura per individuare l’impresa cui affidare i lavori e la previsione è di consegnare il cantiere entro fine gennaio – ha spiegato il sindaco Giovanni Cucchetti – La piazza diventerà luogo di incontro e socializzazione, un ambiente con zone verdi e arredi urbani che inviti i cittadini a ritrovarsi. La piazza pedonale è sicuramente una scelta politica ma è quanto avevamo detto cinque anni fa in campagna elettorale, è il punto qualificante della nostra Amministrazione e siamo soddisfatti, dopo decenni di parole sulla riqualificazione di piazza San Giorgio, di essere arrivati a far partire i lavori. Sono orgoglioso di questo progetto che renderà bella la nostra centralissima piazza e ci auguriamo che lo spazio riqualificato possa attirare nuove attività con conseguente sviluppo del commercio locale».

L’intervento avrà un costo 687mila euro

L’intervento ha un costo di 687mila euro, coperto da mutuo, e dovrebbe concludersi entro maggio 2026. La nuova pavimentazione vedrà l’utilizzo di materiali chiari, granito e porfido di diverse gradazioni di grigio, così da assorbire il calore nel periodo estivo. L’intervento vedrà anche la creazione di un cunicolo tecnologico intorno alla piazza, mentre i sotto servizi sono stati riqualificati e controllati lo scorso anno. Per quanto attiene alla viabilità accederanno a via Marinoni, passando davanti al sagrato della basilica solo i residenti; rimane invariato il senso unico su via Gualdoni da via Annoni, mentre si accederà in via Zenoni da via Monsignor Motta.

Previsto un confronto con i negozianti