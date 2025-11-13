Nms, sospeso il licenziamento collettivo: si torna a sperare

Nms, la proprietà del famoso centro di ricerca oncologico di Nerviano ha sospeso il licenziamento collettivo fino al 10 dicembre 2025.

Nms, sospeso il licenziamento collettivo

La proprietà di Nms, Nerviano medical sciences, il famoso polo di ricerca oncologica con sede a Nerviano, ha annunciato di aver sospeso fino al 10 dicembre 2025 la procedura di licenziamento collettivo che aveva avviato nei mesi scorsi e che riguardava oltre 70 avoratori. Nei giorni scorsi si è svolto infatti l’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza. Alla riunione, l’azienda – accogliendo le richieste del Mimit – ha comunicato la sospensione della procedura di licenziamento collettivo fino al 10 dicembre, data in cui le parti torneranno a confrontarsi. La sospensione consentirà quindi di approfondire il concreto interesse di un soggetto industriale alla reindustrializzazione del ramo d’azienda oggetto di dismissione, con l’obiettivo di individuare soluzioni sostenibili per la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle competenze scientifiche presenti nel sito di Nerviano.

“Il nostro obiettivo è quello di dare una soluzione industriale solida e duratura a una realtà di primaria rilevanza per l’Italia, salvaguardando competenze di altissimo livello e garantendo un futuro produttivo e occupazionale al polo di Nerviano” ha dichiarato al termine del tavolo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, senatore Adolfo Urso.

Il Mimit ha evidenziato al tavolo come NMS rappresenti un asset strategico per il Paese, ribadendo l’impegno a dare piena concretezza al percorso di rilancio industriale, nell’interesse dei lavoratori, del territorio e del sistema nazionale della ricerca. Il confronto è quindi aggiornato al 10 dicembre 2025, con l’obiettivo di giungere alla piena reindustrializzazione del sito e a prospettive occupazionali stabili.

Scurati: “Regione sempre al fianco dei lavoratori”

“Accolgo con soddisfazione la sospensione della procedura di licenziamento collettivo avviata da Nerviano Medical Sciences e il percorso avviato dal Mimit per una reindustrializzazione del sito. È un segnale importante per i lavoratori e per un polo scientifico che rappresenta un’eccellenza nazionale nella ricerca oncologica”. Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega e vicepresidente della Commissione Attività produttive, sottolineando “il ruolo attivo e la costante disponibilità garantita da Regione Lombardia in questi mesi, con l’obiettivo di salvaguardare le competenze e il patrimonio industriale e scientifico strategico per il territorio”.

Scurati conclude: “Regione e Commissione continueranno a essere vigili affinché il confronto previsto per il 10 dicembre porti a una soluzione stabile, duratura e in grado di garantire occupazione e sviluppo a Nerviano”.