Incontro al Ministero per la NMS: i lavoratori “proteggono” la strumentazione

"Presidieremo giorno e notte gli strumenti e le strutture di ricerca, che non devono in alcun modo essere spenti, venduti o alterati”

Si è svolto ieri, lunedì 20 ottobre 2025, presso il ministero delle Imprese e del made in Italy il nuovo incontro sul futuro del centro di ricerca oncologica Nerviano Medical Sciences (NMS) tra i rappresentanti dei lavoratori di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e il fondo cinese PAG, alla presenza del Mimit e di Invitalia.

Incontro al Ministero per discutere del futuro della NMS

La partecipazione al tavolo dell’agenzia pubblica per lo sviluppo è stata giudicata positivamente dai sindacati, che la considerano “un segnale concreto della possibilità di un intervento pubblico capace di attrarre nuovi capitali priva- e salvare il polo di ricerca di Nerviano”.

Nonostante questo spiraglio, l’azienda ha ribadito di non voler sospendere la procedura di licenziamento in corso, rifiutando – anche di fronte alle sollecitazioni del Ministero – la collaborazione necessaria a garantire il tempo utile per individuare una soluzione industriale alternativa. “Non abbiamo mai chiesto al fondo di restare a tu6 i costi – spiegano i sindacati – ma di permetterci di lavorare a una prospettiva che eviti la dispersione di un patrimonio scientifico e professionale unico nel Paese”.

Il prossimo incontro è fissato per il 12 novembre, quando Invitalia presenterà le possibili soluzioni individuate. Se una di queste sarà ritenuta percorribile, l’azienda si è detta disponibile a sospendere la procedura.

La mobilitazione e il presidio dei macchinari

Nel frattempo, le lavoratrici e i lavoratori di NMS continueranno la mobilitazione.