Neve in arrivo: salatura preventiva delle strade e cimiteri chiusi

Spalatori pronti

A Legnano i mezzi spargisale sono entrati in funzione alle 20. Se l'accumulo arriverà a 7-8 centimetri domani entreranno in funzione i mezzi spazzaneve.

Neve in arrivo, la conferma data dall'ultimo bollettino meteorologico ha dato il via al piano di emergenza studiato dal Comune di Legnano.

Neve in arrivo: spargisale in azione su tutte le strade cittadine

Questa sera, martedì 7 dicembre 2021, alle 20 è iniziata la salatura preventiva totale delle strade del territorio cittadino. Nella mattinata di domani, mercoledì 8, quando sono previsti i primi fiocchi, entrerà in azione una squadra di una trentina di spalatori che, dalla zona centrale, si dirigerà nell’area Cantoni, quindi in corso Italia e nell’area della stazione. La scelta di partire dal centro, che sarà interessato dall’afflusso di persone per le spese di Natale, si spiega con la giornata di festa, quindi con la chiusura di scuola ed edifici pubblici, le cui aree saranno pulite per ultime e in funzione della riapertura di giovedì 9. La squadra degli spalatori pulirà anche i viali principali dei parchi e le piste ciclabili. I mezzi spazzaneve, 17 in tutto (uno per ogni zona in cui è stata suddivisa la città), entreranno in azione quando l’accumulo arriverà a 7-8 cm, soglia minima per l’utilizzo delle lame. Nella giornata di domani sarà attivato il numero dedicato per il piano neve 335.5817055. Nella serata di domani è prevista la salatura curativa totale del territorio.

Domani e dopodomani i cimiteri saranno resteranno chiusi

Mercoledì 8 e giovedì 9 dicembre i cimiteri resteranno chiusi. Per il maltempo è stato annullato il mercatino "Arti & Sapori di Nord Ovest", curato dalla Contrada Sant’Ambrogio.