Neve: nel primo pomeriggio la decisione sulla spalatura

Situazione sotto controllo

Neve, al momento in città non si registrano problemi

L’unità di crisi riunitasi alle 10 di oggi, mercoledì 8 dicembre 2021, nella sede di Euro.Pa alla presenza dell’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi ha fatto il punto sulla situazione neve e si è aggiornata per il primo pomeriggio per decidere, in base all’andamento della precipitazione (le previsioni oscillano tra possibilità di accumuli nel tardo pomeriggio e neve mista ad acqua), sulle modalità di intervento. Al momento, infatti, la situazione su strade e marciapiedi non richiede interventi e in città non si registrano problemi. Uomini e mezzi sono allertati e potranno entrare in azione in caso di accumulo di neve al suolo; accumulo che, per l’intervento degli spazzaneve, dovrà essere di almeno 7-8 centimetri. I cimiteri sono chiusi. Per la serata è prevista la salatura di tutte le strade. Per le emergenze durante la nevicata il numero da chiamare è 335.5817055