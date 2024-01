Multipiano chiuso: prorogata la gratuità delle soste blu nel centro

Multipiano ancora chiuso a Magenta: l'Amministrazione ha prorogato la gratuità delle soste blu nel centro cittadino.

Dopo la chiusura del parcheggio multipiano a causa di un atto vandalico, oggi, venerdì 5 gennaio 2024, il Comune ha deciso di prorogare fino al 14 gennaio la gratuità delle soste blu nel centro di Magenta.

Nel merito ha spiegato il vicesindaco Enzo Tenti:

"Proseguono gli interventi di ripristino del multipiano di via De Gasperi dopo l'atto vandalico di metà dicembre; per questo motivo continua il nostro impegno per ridurre al minimo i disagi degli automobilisti e dei cittadini durante la chiusura del parcheggio".