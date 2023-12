Danno alle fiamme uno scooter: parcheggio multipiano chiuso

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 14 dicembre 2023, si è verificato al parcheggio multipiano di via De Gasperi a Magenta l’ennesimo atto vandalico: ignoti hanno dato alle fiamme uno scooter al piano scoperto del parcheggio.

Alcuni ignoti hanno dato fuoco ad un motociclo parcheggiato e se la sono poi data a gambe. Le fiamme hanno provocato una colonna di fumo che è stata vista da molti in città e immediatamente è scattato l'allarme che sul posto ha portato due mezzi dei Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale.

Hanno affermato da Asm:

"Su richiesta dell’Amministrazione comunale di Magenta, Asm ha provveduto immediatamente a chiudere il parcheggio per motivi tecnici. La chiusura è stata quindi decisa innanzitutto per tutelare tutti coloro che quotidianamente lo utilizzano. I tecnici di Asm sono al lavoro per ripristinare il parcheggio in modo da poter effettuare la riapertura al più presto".