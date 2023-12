Multipiano ancora chiuso, ma parcheggi gratuiti in centro città

Il parcheggio multipiano di via De Gasperi a Magenta rimane ancora chiuso dopo l'atto di vandalismo della passata settimana, ma l'Amministrazione comunale ha varato una misura in tema posteggi.

La Giunta infatt, per ridurre al minimo i disagi occorsi a chi utilizza il parcheggio quotidianamente, ai cittadini residenti e alle attività commerciali in questo periodo natalizio, ha deliberato la gratuità fino al 7 gennaio delle soste blu nel centro storico.

Intanto l'Esecutivo, come sottolineato dal vicesindaco Enzo Tenti, sta lavorando insieme ad Asm, gestore del silos:

"Nel frattempo Asm, gestore del parcheggio multipiano e di quelli a pagamento in Città, sta lavorando per ripristinare al più presto il parcheggio di via De Gasperi per riaprirlo in tempi rapidi; in questi giorni abbiamo avuto diverse interlocuzioni con la Società per stabilire insieme le modalità, per esempio una sorveglianza h24, per disincentivare gli atti vandalici. Tolleranza zero per chi danneggia la cosa pubblica".