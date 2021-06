Inizio di settimana in salita per i pendolari della Milano-Mortara: questa mattina un treno da Porta Genova in ritardo di 52 minuti e i due convogli successivi soppressi

Milano-Mortara: un treno in ritardo di quasi un'ora e due soppressioni

Inizio di settimana in salita per i pendolari della Milano-Mortara: problemi questo lunedì mattina soprattutto nella direzione da Milano a Mortara, con un convoglio, quello delle 8.15, in ritardo di 52 minuti e i due treni successivi, quelli in partenza da Porta Genova alle 8.47 e alle 8.59, cancellati. Il primo treno partito regolarmente da Milano è stato dunque quello delle 9.54.

Due mesi di lavori sulla linea

Da ieri e sino al 31 agosto, sono nel frattempo iniziati lavori sulle infrastrutture della linea, che porteranno a migliorie per i pendolari a partire da settembre ma che nell'immediato potrebbero tradursi in maggiori disagi a luglio ed agosto.