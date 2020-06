Al via cantieri che proseguiranno sino al 31 agosto sulla linea ferroviaria Milano-Mortara: previsti bus sostitutivi, limitazioni, variazioni di percorso, cancellazioni.

Milano-Mortara: al via due mesi di lavori

Lavori sulla linea ferroviaria Milano-Mortara: domenica è il giorno X, con l'avvio del cantiere che proseguirà sino al 31 agosto. Si tratta di un programma di lavori di potenziamento della rete per 20 milioni di euro, con al centro la realizzazione da parte di Rete ferroviaria italiana della nuova fermata Milano-Tibaldi che sarà pienamente operativa dal 2023. Inoltre, è prevista la sostituzione delle scale della fermata di Milano Porta Romana e sono in agenda anche altri interventi di potenziamento della tratta tra San Cristoforo e Rogoredo. I lavori vedranno impegnati 85 tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici. A settembre i numerosi pendolari dell'Abbiatense dovrebbero così trovarsi una situazione in miglioramento sulla linea. Ma in questi due mesi si preannunciano difficoltà: a causa del cantiere, infatti, sono previste modifiche del programma dei treni, limitazioni, variazioni di percorso e cancellazioni con l'introduzione di autobus sostitutivi. I nuovi orari sono consultabili sui canali web del Gruppo Fs italiane, sui sistemi informatici e di vendita dell'azienda; Inoltre, digitando la stazione di partenza, quella di arrivo e la data del viaggio, sarà possibile verificare in automatico l'offerta alternativa.