Mark Zuckerberg fa tappa al ristorante di Davide Oldani

Mark Zuckerberg al ristorante di Davide Oldani a Cornaredo.
Zuckerberg fa tappa a Cornaredo
Lo chef Davide Oldani ha condiviso sui suoi canali social uno scatto insieme a Mark Zuckerberg, accompagnato da parole semplici ma significative: «Quale posto migliore per postare questo post se non qui su Instagram? Grazie @zuck per aver ascoltato la storia del mio menu e avergli dato un assaggio!».
Oldani ha raccontato il suo menu e la sua idea di cucina, facendo conoscere a Zuckerberg i sapori e la filosofia che stanno dietro ai suoi piatti.