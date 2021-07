Marciapiedi, via ai lavori in via Novara

Marciapiedi, cominceranno la prossima settimana, probabilmente già martedì 20 luglio 2021, i lavori di riqualificazione e ripristino in via Novara.

Marciapiedi, iniziano i lavori in via Novara

L'intervento riguarda quelli di entrambi i lati della strada nel tratto compreso fra via Marzabotto e via Ponzella e comincia a pochi giorni dal termine della posa della fibra ottica, che peraltro ha toccato marciapiedi già bisognosi di intervento. Saranno interessati in modo diverso dai lavori circa 250 metri di marciapiedi; per i tratti più ammalorati si procederà alla sostituzione dei cordoli e al rifacimento del sottofondo, per altri si procederà con una semplice riasfaltatura.

La sosta sarà vietata su entrambi i lati della strada

Gli interventi necessitano la rimozione delle auto, quindi, dalla prossima settimana, sarà vietata la sosta su entrambi i lati di via Novara. Il cantiere comporterà la riduzione della carreggiata e, all’occorrenza, anche l’istituzione del senso unico alternato di marcia. La durata dei lavori è prevista in due settimane.

Via Melzi chiusa al traffico per due settimane

Da lunedì 19 luglio per la chiusura del sottopasso autostradale, necessaria per indagini strutturali e geognostiche al ponte dell’A8, via Barbara Melzi sarà chiusa all’altezza dell’intersezione con via Filzi e il traffico diretto a Rescaldina (anche la linea autobus) sarà deviato sulla stessa Filzi. La chiusura si protrarrà per due settimane.

In via Vittoria invece si interviene sulla fognatura

Sempre lunedì avranno inizio lavori di manutenzione della fognatura che porteranno alla chiusura di via Vittoria nel tratto fra via 29 Maggio e la ferrovia. Per i residenti sarà quindi istituito il doppio senso di circolazione in via Ticino.