Manovre pericolose: scatta l'intervento sulla complanare a via Novara

Manovre pericolose in uscita dalla piattaforma ecologica di via Novara a Legnano, via ai lavori per impedirle.

Manovre pericolose: inutile il rinforzo della segnaletica, al via i lavori

Sono tanti gli automobilisti che, uscendo dalla piattaforma ecologica di via Novara, utilizzano la strada complanare per immettersi nuovamente su via Novara e tornare in direzione Legnano, invece che proseguire sino alla prima rotonda, e azzardano un’inversione a U, mettendo in pericolo l’incolumità di chi arriva da Borsano in direzione Legnano. A nulla è servito il rinforzo della segnaletica, dato che il malcostume perdura. Di concerto con Amga e con Asja Ambiente Italia, l’Amministrazione comunale ha pensato d’intervenire proprio sulla strada complanare a via Novara (che era stata realizzata lo scorso anno per accogliere il traffico diretto all’impianto Forsu e ridurre le interferenze tra la viabilità sull’asse principale e quella in ingresso e in uscita da quest’ultimo e dalla piattaforma ecologica).

A sinistra sarà prolungato il cordolo, a destra sarà risagomato il calibro

I lavori contempleranno il prolungamento del cordolo presente sul lato sinistro della complanare, nei pressi dell’uscita dalla piattaforma e la risagomatura del calibro, sul lato destro. L’intervento prenderà il via dopodomani, mercoledì 12 ottobre 2022, e si concluderà nel giro di una settimana: i veicoli potranno tranquillamente transitare perché la strada resterà aperta. La presenza del cantiere comporterà tuttavia qualche rallentamento.