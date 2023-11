Maltempo: peggiorano le condizioni di via Pessina a Sedriano

Il maltempo ha peggiorato le condizioni di via Pessina a Sedriano: attenzione automobilisti, rispettate i limiti di velocità.

Le piogge di questi giorni hanno peggiorato lo stato del manto stradale di via Pessina.

Ha affermato il sindaco Marco Re:

"Il problema sta nel fatto che l'acqua piovana ristagna nello strato di ghiaia fine sottostante alle mattonelle della pavimentazione , rendendo la superficie instabile. Sono stati posizionati cartelli per segnalare il pericolo e per limitare la velocità dei veicoli - massimo 10 km/h. Si invitano i conducenti dei veicoli a rispettare queste disposizioni".

Ha poi continuato il primo cittadino in riferimento a oggi, sabato 4 novembre 2023, giorno di mercato:

"Sabato, giorno di mercato, le Forze dell'ordine presiederanno la via, per controllare la circolazione. La prossima settimana sono previsti giorni senza pioggia: interverrà la ditta incaricata per un intervento urgente, con la sostituzione delle mattonelle rotte e lo spargimento di sabbia, per migliorare la stabilità del manto stradale".