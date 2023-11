Donna urtata da un'auto e malore in bicicletta: due anziani deceduti a in pochi giorni

Due lutti in pochi giorni a Sedriano per due anziani in bicicletta: una donna di 82 anni è deceduta dopo essere stata urtata mentre era in sella. Un 76enne ha avuto invece un malore.

Ha perso la vita alcuni giorni dopo il ricovero l'82enne Silvana Roma di Sedriano che mercoledì scorso era stata urtata da un'auto in via Fagnani, davanti alla farmacia. La donna era stata trasportata in codice giallo in ospedale: purtroppo le sue condizioni si sono aggravate col passare dei giorni ed è deceduta all'ospedale San Carlo di Milano.

Mercoledì 1 novembre invece un uomo in via Mazzini ha avuto un malore mentre stava pedalando: ricoverato d'urgenza in ospedale, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.