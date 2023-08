Troppo rumore in strada: un tratto chiuso per lavori

Il Comune di Sedriano è alla ricerca di una soluzuone per risolvere il problema della rumorosità del transito dei veicoli in via Pessina e via Bardelli.

Troppo rumore in strada: un tratto di via Bardelli chiuso per 3 giorni

Dal 16 al 18 agosto 2023 verrà chiuso al traffico il tratto di via Bardelli compreso tra il civico 4 e l'incrocio con via Trento: una decisione dovuta ai lavori che si terranno sul manto stradale. Infatti verrà posata sulla superficie della strada della "sabbia polimerica".

I residenti della via Bardelli potranno comunque transitare in quei giorni per i passi carrai. La strada sarà nuovamente percorribile sabato 19 agosto, giorno di mercato.

Le parole del sindaco

Ha spiegato il primo cittadino Marco Re:

"Si tratta di un intervento sperimentale , finalizzato a risolvere il problema della rumorosità del transito dei veicoli nelle vie Pessina e Bardelli, dovuta al movimento delle mattonelle della pavimentazione. L'intervento viene effettuato in agosto e su questo tratto di strada, per diminuire il disagio".

Una prova che, se efficace, verrà utilizzata per entrambe le strade

Ha poi continuato: