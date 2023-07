Maltempo: Legnano segnala danni per oltre 1 milione e 600mila euro

Un milione e 600mila euro.

Il conto dei danni per maltempo a Legnano

E' il conto, salatissimo, dei danni provocati a Legnano dal nubifragio di lunedì 24 luglio 2023. Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 31 luglio, la Polizia Locale ha provveduto all’invio della scheda a Regione Lombardia per la segnalazione dei danni conseguenti al maltempo e raccolti attraverso il form messo a disposizione dal Comune di Buscate. L’attivazione della raccolta fa seguito all’avvio da parte di Regione Lombardia delle procedure per richiedere al Governo lo stato di calamità naturale per l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il nostro territorio. Questa procedura non comporta alcuna garanzia o impegno di risarcimento a fronte dei danni subiti. Il Comune di Legnano ha segnalato danni per 401.900 euro al patrimonio arboreo pubblico, e necessari alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti verdi su strada, e per 154mila euro sugli immobili di proprietà (a controsoffitti, tetti, quadro elettrico, bonifica a seguito di infiltrazioni, sostituzione e ripristino cippi cimiteriali).

Le abitazioni sono state colpite per 168mila euro

Quanto alle segnalazioni effettuate da soggetti privati, la stima dei danni economici alle abitazioni ammonta a 168.350 euro, mentre quelli alle attività economiche e produttive a 898.020 euro così suddivisi: comparto industriale 635mila, commerciale e terzo settore 163mila euro, agricolo 100mila euro.