Legnano: avviata la raccolta delle segnalazioni di danni per il maltempo

Sono state pubblicate oggi sul sito del Comune di Legnano le modalità con cui privati cittadini e imprese possono procedere alla segnalazione dei danni conseguenti al maltempo di lunedì 24 luglio.

Danni da maltempo: come segnalarli e chiedere un rimborso

L’attivazione della raccolta fa seguito all’avvio da parte di Regione Lombardia delle procedure per richiedere al Governo lo stato di calamità naturale per l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il nostro territorio. Questa procedura -è doveroso precisarlo- non comporta alcuna garanzia o impegno di risarcimento a fronte dei danni subiti.

Il Comune di Legnano, insieme con altri Comuni che rientrano nel Patto dei Sindaci dell’Alto Milanese, si è attivato nella raccolta delle segnalazioni dei danni subiti dalla cittadinanza, come richiesto da Regione per conoscere le dimensioni dei danni subiti dalla popolazione.

Come segnalare i danni

Il canale scelto dai Comuni per le segnalazioni è il form messo a disposizione dal Comune di Buscate e accessibile con link https://www2.comune.buscate.mi.it/view.php?id=17782 dalla news pubblicata sul sito legnano.org; una modalità che velocizza la raccolta delle informazioni e la loro successiva trasmissione alla Regione Lombardia. L’invio della scheda – va ribadito- non vale quale richiesta di risarcimento danni ma esclusivamente quale informativa ricognitoria di valutazione per Regione Lombardia in funzione della richiesta dello stato di calamità. Si precisa inoltre che l’attivazione dello stato di calamità non comporta necessariamente l’assegnazione di risarcimenti.

“Da sindaco desidero ringraziare tutti i cittadini per la collaborazione e la disponibilità dimostrata anche in queste giornate difficili di emergenza -dichiara Lorenzo Radice. Siamo impegnati con gli uffici, il personale della Polizia locale, di Amga, di Aemme Linea Ambiente, di Cap Holding, dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile per risolvere una situazione eccezionale creatasi in città e siamo certi di poter contare sulla comprensione dei legnanesi per quanto riguarda il ripristino e la pulizia del territorio cui si sta lavorando e che si completerà nei prossimi giorni”.

Gli altri abitanti che possono segnalare i danni

L’invio delle segnalazioni dovrà avvenire entro le ore 12 di lunedì 31 luglio.

I Comuni, oltre Legnano, che hanno deciso di avvalersi del form di Buscate sono: Arconate, la stessa Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Dairago, San Giorgio su Legnano, Villa Corte e Vanzaghello. Altri potrebbero aggiungersi nelle prossime ore.

I cittadini che non fossero in grado di compilare il form potranno rivolgersi al Comando di Polizia Locale di corso Magenta 171.