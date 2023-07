Maltempo ad Arese: firmata ordinanza per la chiusura dei parchi e dei cimiteri

Maltempo: firmata ordinanza per la chiusura di parchi e cimiteri

Il nubifragio che si è abbattuto lunedì 24 luglio sulla Lombardia e ha interessato anche il Comune di Arese ha procurato una serie di danni materiali dovuti principalmente alla caduta di alberi e all’acqua che si è riversata in pochi minuti sulla città. Fortunatamente non si sono registrati danni alle persone. L’Amministrazione comunale si è attivata sin da subito per mettere in sicurezza le strade, verificare lo stato degli edifici.

Il sindaco Luca Nuvoli ha firmato l'ordinanza numero 15 con la quale si dispone la chiusura di tutti i parchi e dei giardini pubblici per consentire gli interventi di analisi e di messa in sicurezza degli alberi.

In via del tutto precauzionale, per esigenze di sicurezza, per valutare l’entità dei danni sono previsti inoltre: il divieto di accesso a parchi, giardini e aree verdi non recintate; la chiusura dei cimiteri cittadini, fermo restando le regolari attività di accoglienza dei funerali; il divieto di utilizzo di piste ciclabili alberate; il divieto di sosta lungo le strade con presenza di alberature e per i proprietari degli immobili , in presenza di cantieri, recinzioni provvisorie, ponteggi di facciata, parapetti anti caduta , gru o altri mezzi di cantiere, il controllo costante di tali manufatti e la relativa messa in sicurezza, oltre ad assicurare tutti gli altri oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possono arrecare danno all'incolumità delle persone.

Queste limitazioni rimarranno in vigore fino all'esito delle verifiche in corso.