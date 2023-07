Maltempo ad Arese: sottopasso e strada chiusi per l’evento meteorologico di lunedì 24 luglio.

A causa dello straordinario evento meteorologico di questo pomeriggio, lunedi 24 luglio, il sottopasso di via Ferrari ad Arese è al momento chiuso. Inoltre via Marietti non è transitabile a causa della caduta di due alberi, che purtroppo sono stati danneggiati dal fortissimo vento o sono caduti in altre parti della città.

“Ringraziamo la Polizia Locale, i Carabinieri e i tecnici che si sono immediatamente attivati per riportare la città in sicurezza e che in questo momento sono ancora al lavoro - sottolinea l’Amministrazione - Diverse sono purtroppo le auto danneggiate, ma fortunatamente non si segnalano danni alle persone”.