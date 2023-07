Maltempo ad Arese: messe in sicurezza diverse aree. Ancora in vigore l'allerta arancione della Protezione civile per rischio temporali.

Maltempo ad Arese: messe in sicurezza diverse aree

La Lombardia, dov'è tuttora in vigore l'allerta arancione della Protezione civile per rischio temporali, è nuovamente flagellata dal maltempo. I Vigili del fuoco hanno effettuato oltre 110 interventi in tutta la regione. E anche Arese è stata duramente colpita da un nubifragio. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Grazie all’intervento di Polizia Locale e Lavori Pubblici, che da stamattina presidiano e monitorano il territorio, sono state messe in sicurezza le situazioni di pericolo causate dal maltempo.

Le ditte incaricate procederanno alla rimozione di rami o alberi caduti.