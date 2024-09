Si è conclusa oggi, 25 settembre 2024, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa Magenta ColORA! presso Casa Giacobbe, Magenta nella quale sono stati evidenziati i momenti essenziali dell’evento che si terrà nel prossimo mese di ottobre presso l’ex Villaggio Operaio Saffa a Pontenuovo nonché le finalità che questa iniziativa esprime ad interesse non solo della città di Magenta ma dell’intero territorio sul quale la stessa città si affaccia.

Magenta "ColOra" in attesa della Biennale del colore

“Abbiamo indirizzato, con piacere ed immediato entusiasmo, il nostro patrocinio ed il più ampio supporto al progetto che il Presidente di Fucsina, Andrea Cairati, ha presentato alla nostra Organizzazione”. Sono queste le parole che caratterizzano l’avvio di quello che sarà certamente un fattivo percorso di collaborazione espresse dal Presidente Confcommercio Alto Magentino, cav. Luigi Alemani, in riferimento al programma culturale dedicato alla riscoperta del colore MAGENTA e del suo legame con la Città ed il Territorio ideato e voluto dalla Associazione Fucsina con la quale, Confcommercio, condivide la missione di dare corpo, sviluppare e promuovere quello che deve essere un vero e proprio riconosciuto Brand qual è “Magenta, Città del Colore” e, come giustamente richiamato dal Presidente Alemani, in un corollario fondamentale per una Organizzazione quale Confcommercio “Magenta, Città del Commercio”.

Si accompagnano alle parole del cav. Alemani, quelle del Direttore Confcommercio, Associazione rappresentante le Imprese presenti in circa 25 Comuni, Dott. Simone Ganzebi che individua l’iniziativa quale “un interessante ed attuale progetto di intervento che, intendendo valorizzare e promuovere il territorio, genera una aggiuntiva leva di sostegno alla visibilità delle molte imprese ed attività che in esso vi operano e che contribuiscono, con la loro qualitativa presenza ed il loro costante impegno ed investimenti, a mantenere viva ed attrattiva Magenta e l’intero ambito Magentino. Sono certo, pertanto, che molte nostre Realtà Associate sapranno, come hanno già fatto molte di esse in virtù della nota dedicata che abbiamo inviato subito loro, presentando i vari ambiti di collaborazione al progetto, cogliere le opportunità che questa partnership genererà divenendo, sempre di più, protagoniste nel nostro territorio”.

Un nota inviata a tutti gli iscritti

Confcommercio Alto Magentino, infatti, ha immediatamente interessato tutti i propri iscritti con una nota dedicata nella quale non solo si potranno visionare le peculiarità del percorso che prenderà avvio il prossimo 4 ottobre a Pontenuovo (Magenta) ma le indicazioni per divenire, come detto, partner, sostenitori, protagonisti di questo rilancio.