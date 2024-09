Non rispetta la sorveglianza speciale: arrestato l'uomo autore di spaccate nei negozi

Era noto per aver effettuato delle spaccate nei negozi, ora è stato arrestato per non aver rispettato la sorveglianza speciale.

"L'uomo delle spaccate" ancora in carcere

Nei mesi scorsi era già finito nei guai (anche con un arresto) per alcune spaccate ai danni di alcuni negozi. Ora è finito ancora in carcere. L'uomo, 47enne di Parabiago, nella tarda serata di sabato è stato sorpreso in via Adige, a Canegrate. Ad accorgersi di lui è stata una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. I militari hanno notato e riconosciuto l'uomo che era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Parabiago. Così è stato bloccato e arrestato.