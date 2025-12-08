Maestro Jedi… con i portafortuna degli allievi in valigia

Simone Mascolino è reduce dal Mondiale di spada laser svoltosi a Manchester, nel quale è giunto 14esimo: «Il mio miglior piazzamento di sempre».

Il maestro Jedi Simone Mascolino 14esimo al Mondiale di spada laser

Solo una settimana fa avevamo raccontato i preparativi in vista della sua partenza per la Champions Arena 2026, dove si è tenuto il torneo più importante dell’anno. «Arrivare al Mondiale è sempre un’emozione», aveva detto prima di partire, ricordando anche il sostegno dei compagni e del suo istruttore Paolo Lasalvia, rettore dell’accademia e arbitro del network sportivo.

Ora, dopo il ritorno, Mascolino ha raccontato com’è andata dall’interno di quell’arena che per un giorno ha concentrato l’élite mondiale della spada laser. Spiega:

«È stato il mio miglior piazzamento di sempre. Sono uscito agli ottavi, e chiudere 14esimo su 64 significa che, sì, possiamo dire che sono il 14esimo del mondo».

L’eliminazione è arrivata per mano di Fabio Pesci, atleta romano di grande esperienza.

«È un veterano, un mancino, e io sono quattro anni che non ne batto uno. Mi aveva eliminato anche al Mondiale del 2022. Il primo pensiero è stato: “Ancora tu?”, ma poi ho pensato che avevo fatto tutto il possibile. Lui è stato semplicemente più bravo».

«Per la prima volta sono arrivati anche atleti dal Giappone»

Prima del tabellone, Mascolino ha superato un girone impegnativo:

«Sette incontri tirati, poi i trentaduesimi, i sedicesimi e infine gli ottavi. L’ambiente era bellissimo: per la prima volta sono arrivati anche atleti dal Giappone. C’era tensione, certo, ma ci si conosceva quasi tutti, è stato come ritrovarsi tra amici».

La gara si è svolta al Platt Lane Sports Centre, palazzetto universitario di Manchester.

«Il viaggio è andato bene. Sono partito con la mia compagna, quindi ero più sereno. La tensione sale solo quando ti avvicini all’arena: poi, quando inizi, non pensi più a nulla. Ci siamo solo io e il mio avversario».

Tra gli incontri più memorabili, Mascolino ricorda quello con un giovanissimo atleta spagnolo:

«Ha fatto delle risposte agli assalti che mi hanno lasciato a bocca aperta. È stata forse la sfida più bella della giornata».

Il sostegno dei suoi allievi e i santini con la sua faccia nascosti in valigia

Ma tra i ricordi più teneri ci sono quelli legati ai suoi allievi, che negli ultimi mesi lo hanno sostenuto in ogni modo:

«Mi hanno aiutato ad allenarmi, hanno organizzato una giornata intera di combattimenti con la sede di Torino, e prima della partenza mi hanno mandato un video di incoraggiamento. E poi mi hanno nascosto dei santini con la mia faccia in valigia!».

La prossima Champions Arena, per il ventennale del network, sarà a Milano

Il risultato finale ha un peso particolare, anche perché la qualificazione, quest’anno, non era scontata:

«Ammetto che avevo quasi rinunciato all’idea di farcela. Lo scorso anno non avevo una classe in cui allenarmi, insegnavo soltanto. Ho fatto i tornei di qualificazione senza pressioni e sono andati meglio del previsto. È stato bello scoprire che mi ero qualificato: una sorpresa vera».

Ora però lo sguardo è già al futuro:

«Stiamo organizzando i prossimi tornei, tra Novara e Milano. E la prossima Champions Arena, per il ventennale del network, sarà proprio a Milano: sarebbe bello esserci».