Simone Mascolino al campionato del mondo di spada laser

Ci sarà anche Magenta ai mondiali di spada laser che si terranno oggi, sabato 29 novembre, a Manchester.

Spada laser, anche un magentino alla Champions Arena 2026

A rappresentarla sarà il magentino d’adozione Simone Mascolino, che oggi disputerà la Champions Arena 2026, finale mondiale del network internazionale LudoSport, la massima competizione per questa disciplina. La spada laser, precisa Mascolino, “non è coreografia, non è rievocazione e non è nemmeno cosplay: è un combattimento vero, regolato e codificato”. Non si tratta però di full contact, poiché i colpi devono arrivare a un tocco, con bersagli letali e non letali e la faccia esclusa come zona valida, proprio per garantire controllo e sicurezza in pedana. Una sorta di scherma spaziale.

Mascolino, magentino d’adozione, si allena a Busto Garolfo

Mascolino oggi si allena a Busto Garolfo, ma per anni ha portato la disciplina anche in città, con corsi attivi a Magenta dal 2018, poi sospesi per problemi burocratici. “Puntiamo a riaprire una nuova classe nel 2026”, assicura.

La preparazione al mondiale per lui è stata intensa:

“Mi sono allenato oltre gli standard, lavorando sull’atletica e affrontando molti combattimenti, grazie anche ai compagni di classe e al nostro insegnante Paolo Lasalvia, rettore dell’accademia e arbitro del network”.

“Qualificarsi per un mondiale è una grande soddisfazione”

Arrivare fin qui, conclude, “è sempre un’emozione: il nostro sport non è grande, ma gli atleti sono tanti. Qualificarsi per un mondiale e rappresentare Magenta è una grande soddisfazione”.