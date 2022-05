Lunedì i funerali del ds travolto e ucciso da un ciclista

Saranno celebrati lunedì 30 maggio, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano Ticino, il paese dove abitava, i funerali di Stefano Enrico Martolini, il compianto direttore sportivo della società ciclistica Viris Vigevano deceduto a soli 41 anni

I funerali del ds

La tragedia si è consumata domenica 22 maggio a Castelfidardo, in provincia di Ancona, durante le fasi finali del Trofeo Comune di Castelfidardo, gara nazionale riservata ai dilettanti élite e Under 23: il dirigente, che si era appostato sul marciapiede in prossimità del traguardo per rifornire gli atleti della sua squadra, è stato travolto in pieno da un ciclista lanciato a oltre 60 km orari per la volata dopo che il gruppo aveva sbandato e si era allargato a sinistra uscendo dalla sede stradale. E purtroppo in quel punto non erano state

sistemate transenne. Il corridore, il ventitreenne friulano di Osoppo Nicola Venchiarutti, della Work Service, è rimasto a sua volta ferito seriamente, ha riportato fratture, specie alle vertebre, ma se la caverà.

La successiva indagine

Dopo l’autopsia disposta dal pubblico ministero della Procura di Ancona, Andrea Laurino, nell’ambito del procedimento penale per omicidio colposo aperto dopo la tragedia e al momento a carico di Venchiarutti, effettuato mercoledì, venerdì i familiari della vittima hanno ottenuto il nulla osta dell’autorità giudiziaria per la sepoltura e hanno potuto fissare la data dell’ultimo saluto: la tragedia ha scosso nel profondo tutto il mondo del ciclismo, in sua memoria è stato osservato un minuto di silenzio anche al Giro d’Italia. Lunedì, sempre nella

chiesa parrocchiale di Santo Stefano Ticino, prima del funerale, dalle 10, sarà recitato anche il rosario.