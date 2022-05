Travolto da una bici durante una corsa: addio al DS del Busto Garolfo

Il lutto

Stefano Martolini, originario di Magenta ma residente a Santo Stefano Ticino, è stato travolto durante una gara ciclistica.

Addio a Stefano Martolini, per anni DS della società Ciclistica Busto Garolfo, che ieri, 22 maggio 2022, è stato travolto e ucciso da una bici durante una gara nelle Marche.

Tragedia durante la gara ciclistica

Ieri pomeriggio in una corsa un atleta lanciato a tutta velocità nella volata finale ha urtato il DS Stefano Martolini, che purtroppo non ce l’ha fatta. Martolini si trovava a Castelfidardo nelle Marche per seguire la squadra nella Due Giorni Marchigiana. Di Magenta, ma residente a Santo Stefano Ticino era il dirigente della Viris Vigevano: il dirigente è stato urtato a 300 metri dal traguardo da un ciclista lanciato verso la volata finale. Nonostante l'arrivo dell'elisoccorso sul posto non c'è stato nulla da fare. Gravissimo anche il 23enne in sella alla bicicletta che è stato trasportato in opsedale.

Il cordoglio della sua ex società

Molto scossi da quanto accaduto, la sua famiglia e tutti coloro che lo hanno conosciuto in pista e durante gli allenamenti: Martolini è stato per anni DS della società ciclistica Busto Garolfo che ha voluto salutarlo con alcune parole di cordoglio: