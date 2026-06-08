Si è svolta nella suggestiva chiesetta di Santa Maria in Braida a Cuggiono la serata di chiusura del Satellite Naviglio Grande del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini, un appuntamento che ha unito tradizione lionistica, continuità associativa e nuovi entusiasmi.

Lions Club Parabiago, nuova guida per il Satellite Naviglio Grande

Momento centrale della serata è stato lo scambio delle consegne tra il Presidente uscente Riccardo Crespi e il Presidente entrante Fabrizio Baggi, che ha ricevuto il guidoncino e gli emblemi del ruolo in un clima di grande partecipazione e riconoscenza. Il Presidente Crespi ha ripercorso l’anno trascorso, segnato da iniziative di servizio e presenza sul territorio, mentre il Presidente Baggi ha delineato le linee guida del nuovo anno lionistico, ricco di progettualità e di spirito di collaborazione.

Un programma tra cultura e sport

Baggi ha illustrato un programma ricco e articolato, che comprende iniziative culturali, sociali e sportive. Tra i progetti più significativi spicca l’idea di istituire un Trofeo Lions di pattinaggio artistico, pensato per coinvolgere giovani atleti e promuovere i valori di impegno, disciplina e fair play.

L’ingresso di due nuovi soci

La serata ha visto anche la presentazione di due nuovi soci, un evento di particolare rilievo per la crescita del Satellite. La cerimonia è stata condotta dal Lions di collegamento e Cerimoniere Distrettuale Patrizia Guerini Rocco, che ha ascoltato la presentazione dei due soci da parte del loro padrino Riccardo Crespi e, dopo la lettura della formula ufficiale ha spillato sia Andrea Zanzottera che Amerigo Pallanti accogliendoli con la frase

“questo distintivo che Ti affido è il simbolo della nostra associazione, l’insegna della nostra vitalità, l’espressione della nostra forza. Portalo sempre con orgoglio. I Lions di tutto il mondo Ti riconosceranno e ovunque Ti recherai Ti daranno il benvenuto e Ti rispetteranno. Possa la Tua appartenenza al Lionismo continuare con piacere e soddisfazione per sempre, ad onore, vanto e prestigio per la nostra associazione.”

La lettura del Codice dell’Etica Lionistica ha concluso un momento di forte intensità valoriale, richiamando i principi che guidano l’azione dei Lions nel mondo.

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Tradizione e rinnovamento

La serata ha confermato la vitalità del Satellite Naviglio Grande, capace di unire tradizione e innovazione, continuità e rinnovamento. L’ingresso di nuovi soci, la qualità della cerimonia e la visione del nuovo Presidente testimoniano un percorso in crescita, sempre orientato al servizio e alla comunità.