Legnano piange Erasmo Cogliati

Erasmo Cogliati si è spento improvvisamente ieri, sabato 22 ottobre 2022: oltre che per la sua professione da idraulico a Legnano, era noto per i trascorsi ciclistici

Legnano in lutto

Il legnanese, molto noto in città non solo per la sua professione di idraulico (era titolare, insieme al figlio Luca, di un'attività di assistenza e riparazione di caldaie e scaldabagni con sede in via delle Betulle) ma anche per i suoi trascorsi ciclistici, aveva 76 anni. I funerali si svolgeranno martedì 25, alle 14.30, nella chiesa del Redentore in via Barbara Melzi e saranno preceduti dalla recita del Rosario con inizio alle 14.10. Cogliati riposa alla casa funeraria La Quiete di via Spallanzani 18 e chi lo desidera potrà dargli un ultimo saluto oggi fino alle 18 e domani, lunedì 24, dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.

Il suo ritratto

Amante dello sport, Cogliati in gioventù si era guadagnato una certa fama come corridore ciclista, vestendo la maglia della Castellanzese e della Bustese. Tra i suoi sostenitori più accesi la mamma Dalide Mantovani, morta nel 2017 a 101 anni (il papà era Pietro Cogliati, detto Pierino, scomparso nel 1969). La donna, lucida fino all'ultimo ("Gioca ancora a scopa e straccia tutti" aveva raccontato la figlia Orietta in occasione della festa per i suoi 101 anni, compiuti il 28 febbraio 2017), ricordava ancora le volate del figlio Erasmo: "Mamma è sempre stata molto orgogliosa dei suoi successi, tanto che ancora oggi, nelle giornate no, quando le capita di svegliarsi di cattivo umore e di chiedermi 'Che cosa sono venuta al mondo a fare?', basta risponderle 'Per vedere tuo figlio vincere' e ritrova il sorriso" aveva confidato Orietta nella medesima occasione.

Seguiva anche il calcio a 5, e non si perdeva una partita del Real Cornaredo, società della quale il figlio Luca è presidente e che ora è in lutto. Questo il comunicato diffuso ieri sui canali social dell'associazione sportiva: "E' scomparso nella notte, improvvisamente e prematuramente, il padre del presidente rossoblù Erasmo Cogliati. Società, staff e giocatori si stringono intorno al dolore che ha colpito il presidente Luca Cogliati per la perdita del caro papà Erasmo. Non ci sono parole in questo momento".