Le vetrine più belle? Eccole, ma la sfida continua sui social

Concorso delle vetrine di Corbetta, una tradizione giunta alla 45esima edizione. Sabato sera in gara le vetrine dei negozi, divisi in tre categorie.

I vincitori

Per gli alimentari, ha vinto la Gelateria Mondo, seguita dalla Bottega del caffè e da L'arte del dolce. Per i non alimentari, primo posto per Stile bio, quindi La Farmacia del corso e Nora stile. Per gli artigiani, vittoria per Paola Medea parrucchiera, quindi New style Giò e Sartoria creativa. Il Premio della Pro Loco è andato a L'arte del dolce.

La sfida delle vetrine continua

Continua la sfida sui social, per il premio Facebook, aperto fino al 2 ottobre: basta votare la foto della vetrina preferita!

Chiuso il baule

Sabato, in occasione della festa delle vetrine, è anche stato chiuso il baule del tempo coi ricordi Covid: sarà custodito in biblioteca e riaperto nel 2050.