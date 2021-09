In calo i ricoverati per Covid in Terapia intensiva

Quasi 300 nuovi positivi nel Milanese, poco meno della metà di tutti quelli registrati in Lombardia. La situazione pare ancora stazionaria.

Covid: a livello regionale aumentano i ricoveri in terapia intensiva

I nuovi positivi registrati in Lombardia sono 765 (su un totale di 74.638 tamponi effettuati). I decessi, invece, ammontano a 2 unità (in totale sono 33.981 dall’inizio della pandemia). I ricoveri in Terapia intensiva diminuiscono di 2 unità (per un totale di 57 pazienti). I ricoveri nei reparti, invece, aumentano di 11 unità (per un totale di 438 posti letto occupati).

I nuovi casi per provincia

Milano 287

Brescia 90

Monza e della Brianza 83

Varese 54

Como 36

Bergamo 58

Mantova 40

Pavia 44

Lecco 17

Cremona 10

Sondrio 8

Lodi 10