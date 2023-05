Un pomeriggio di sole, per l’intitolazione delle piste ciclabili di San Giorgio su Legnano a Ugo Colombo, da parte dell’associazione che porta il suo nome, con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune, che per l’intitolazione ha organizzato una biciclettata per tutti, alla scoperta delle corsie riservate alle due ruote, per tutta la famiglia.

Le piste ciclabili di San Giorgio dedicate a Ugo Colombo

Ugo Colombo, scomparso quattro anni fa, è stato una figura molto importante nel panorama sportivo e non sangiorgese. Nella sua carriera, da 1964 al 1974, ha vinto tre tappe al Giro d’Italia, portando a casa un quinto posto in classifica generale nel 1969 e un terzo posto nel 1971. Oltre ad aver vinto tappe al Tour de Suisse, Tour de Romandie e Volta Ciclista a Catalunya,

Colombo si è imposto anche in due edizioni consecutive della Coppa Placci e ha partecipato a tre edizioni consecutive del Tour de France, dal 1966 al 1968, oltre ad aver rappresentato la Nazionale nella prova in linea dei campionati del mondo di ciclismo su strada del 1968 di Imola. Quello di oggi è stato un pomeriggio dedicato allo sport in bicicletta, ricordando un grande sportivo, dal parcheggio di via Roma, il gruppo di ciclisti, grandi e piccoli sono arrivati al Parco del campaccio dove ad attenderli c’era merenda e brindisi con giochi di intrattenimento. Inoltre, l’associazione “Ugo Colombo Hombre Vertical” ha promosso il concorso “La bicicletta per me è…”, al quale si è potuto partecipare con elaborati che spaziavano dai disegni alle fotografie passando per brevi testi, i lavori sono stati esposti lungo le ciclabili durante la manifestazione, le opere più significative sono state premiate, con un piccolo pensiero per gli artisti. Sono state tantissime le creazioni presentate dai più piccoli e non.

L'obiettivo della giornata

«L’obiettivo di oggi – racconta il presidente dell’associazione Renzo Zannardi – è anche quello di promuovere la bicicletta come pratica motoria salubre e far scoprire ai giovanissimi una disciplina sportiva nobilissima. Intendiamo anche divulgare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto individuale sostenibile ed ecologico; tramite le piste ciclabili cittadine, dedicate a Ugo Colombo, speriamo di stimolare studenti e genitori a sentirsi più sicuri a recarsi a scuola in bicicletta».

Tanta partecipazione alla giornata all’insegna dello sport e del ricordo.