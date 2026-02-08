Le multe hanno superato quota tremila

Diffusi dal Comando della Polizia Locale di Cuggiono i dati relativi all’attività svolta nel 2025. Il primo dato che colpisce è il sensibile aumento delle sanzioni per violazioni al codice della strada: 3.176 contro le 2.180 del 2024.

Un aumento di quasi mille multe rispetto al 2024

Un aumento di ben 996 multe, pari a oltre il 45%, che il comandante Ezio Villa spiega come maggiore presenza degli agenti sul territorio.

«Grazie alla informatizzazione l’operatività dell’ufficio è molto migliorata e questo permette di avere più agenti per strada per controlli di qualunque tipo – ha aggiunto Villa – Il dato in aumento deriva anche dall’entrata a regime della pulizia meccanica delle strade e di conseguenza dei controlli sulla presenza delle auto nei giorni dedicati a questo servizio».

I dati nel dettaglio

Analizzando il dettaglio delle sanzioni per divieto di sosta (3.009) abbiamo 989 multe per zona disco orario; 701 per pulizia strade meccanizzata; 370 divieto di sosta classico; 354 aree a parcometro; 29 stallo persone disabili; 218 rimozione forzata; 156 sosta fuori spazi consentiti. Per la circolazione, 167 sanzioni totali, 31 hanno riguardato la mancata revisione; 23 marcia controsenso; 9 assicurazione scaduta; 46 utilizzo telefono; 4 patente non rinnovata. Sono stati rilevati 14 incidenti stradali, un dato in leggera riduzione riguardo al biennio precedente; tali sinistri hanno visto 41 persone coinvolte di cui 14 hanno riportato lesioni e 27 sono risultate illese.

Gli altri servizi effettuati

Nel corso del 2025 sono stati 918 i servizi di pattugliamento dinamico del territorio, di cui 309 appiedati o con mezzi diversi dalle autovetture, per un totale di 5.020 ore di pattugliamento del territorio; 73 i servizi di controllo veicoli diretto o con strumentazioni elettroniche, per un totale di 9.386 veicoli controllati. Fra le altre attività si registrano: 2.161 controlli ambientali (aree verdi, abbandono rifiuti, parchi); 1.004 servizi ai plessi scolastici; 36 interventi di polizia veterinaria; 38 controlli di cantieri edilizi e stradali; 53 servizi di spunta a mercati e fiere; 1.276 interventi di iniziativa o su segnalazione; 1.342 ore di formazione professionale. Per il progetto di Educazione stradale si sono tenute 44 lezioni teoriche e pratiche all’Istituto comprensivo Montalcini; 97 ore di lezioni teoriche e pratiche sul campo scuola delle elementari. In collaborazione con Magnago due servizi serali e notturni per il progetto Smart.

“Grazie al finanziamento regionale abbiamo introdotto nuove strumentazioni”