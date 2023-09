L'Azione cattolica Legnano abbraccia Gioele Asquini

Parrocchie dell’Oltrestazione di Legnano in festa per l’ordinazione diaconale di Gioele Asquini.

Gioele Asquini ordinato diacono

Trentatré anni, cresciuto all’oratorio San Paolo, Asquini è entrato in seminario a 27 anni e l’8 settembre 2020, nel Duomo di Milano, ha vissuto il rito dell’ammissione tra i candidati agli ordini sacri. Una celebrazione nota anche come vestizione, in quanto in questa giornata, per la prima volta, i seminaristi si presentano davanti all’arcivescovo e alla Diocesi indossando l’abito talare e la cotta.

A tre anni di distanza, alle 9 di sabato 30 settembre, il legnanese tornerà in Duomo per ricevere l’ordinazione diaconale. In serata, a partire dalle 20, all’oratorio San Paolo, Asquini sarà festeggiato con una risottata e con un momento di condivisione gioiosa.

La Messa con la prima omelia di don Gioele è in programma per il giorno successivo, domenica 1 ottobre, alle 11.30, nella chiesa di San Giovanni (via Liguria 28). A seguire si terrà un aperitivo.

Il messaggio dell'Azione cattolica

L'associazione tutta vuole esprimere attraverso il seguente messaggio un affettuoso augurio a Gioele Asquini, in occasione della sua professione diaconale, che verrà celebrata sabato 30 settembre 2023 in Duomo a Milano:

Caro amico Gioele ti scrivo...

Azione Cattolica Legnano sarà vicina con clima di festa e gioia all’amico Gioele Asquini,

che sabato 30 settembre sarà ordinato diacono nel Duomo di Milano.

Gioele è stato un socio attivo nell’associazione per moltissimo tempo,

ora la sua vita sta cambiando in maniera salda e sicura in Cristo.

Noi soci di AC lo affidiamo allo Spirito Santo, sicuri che porterà i valori di AC in qualsiasi luogo che Cristo vorrà.

Caro amico, Azione Cattolica ti starà vicino con tre grandi parole: Amicizia, Fede e Preghiera.

Un grande abbraccio Gioele!