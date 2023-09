Schianto tra auto e moto, feriti due 17enni che tornavano da scuola

Schianto tra auto e moto a Parabiago, feriti due 17enni di Nerviano.

Incidente tra auto e moto

Lo schianto è stato abbastanza violento. Da una parte un'auto, dall'altra due giovani in moto. E' quanto successo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 settembre 2023. Erano circa le 13 a Parabiago quando in via Einaudi si è verificato l'incidente. In moto vi erano due 17enni, entrambi di Nerviano, appena usciti da scuola.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce bianca di Legnano e i Carabinieri. I due giovani hanno riportato alcune contusioni e sono stati trasportati, in codice verde, all'ospedale di Legnano.