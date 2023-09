Scontro auto moto: giovanissimo in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 27 settembre, in via Butti a Parabiago.

L'incidente è avvenuto questa mattina

Erano trascorse da poco le 7.30 quando un'auto e una moto si sono scontrate nella mattinata odierna in via Butti, a Parabiago. A bordo del mezzo a due ruote c'era un giovane, 15 anni, che ha avuto la peggio in questo sinistro. Il conducente che si trovava a bordo dell'auto, invece, ne è uscito illeso. Il giovanissimo, dopo la collisione tra i due mezzi, è stato soccorso inizialmente in codice rosso da un'ambulanza dei Volontari di Arluno e da un'automedica. Anche gli agenti della Polizia Locale parabiaghese sono giunti nel teatro dell'incidente, la cui dinamica resta ancora al vaglio, per smistare il traffico.

Il trasporto in ospedale

Al termine delle prime medicazioni ricevute, le condizioni del 15enne sono apparse meno gravi e quest'ultimo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano per ulteriori cure e accertamenti.