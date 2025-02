Lavori tangenzialina, Delvecchio: "Settimo in silenzio"

I disagi causati dai lavori sull'ex Statale 11 fra Cornaredo e Molino Dorino fanno discutere. Delvecchio, capogruppo della lista Oltre in consiglio comunale a Settimo Milanese, chiede al sindaco di far sentire anche la voce del Comune con Anas.

Ho appreso dalla stampa che i sindaci di Bareggio e Cornaredo hanno inviato una lettera ad ANAS per i disagi relativi ai lavori sulla “Tangenzialina”, chiedendo di accelerare i tempi dei lavori e di valutare la possibilità di eseguirli di notte, come avviene sulle autostrade. Proposte sicuramente di buonsenso, quelle di Linda Colombo e Corrado D’Urbano, che mi auguro – e tutti noi ci auguriamo – che vengano prese in considerazione da ANAS per evitare che il caos viabilistico delle ultime settimane si possa protrarre fino a novembre. Quello che stupisce, tuttavia, è il silenzio dell’Amministrazione comunale di Settimo Milanese.

Siamo il Comune direttamente interessato poiché i lavori sono sul nostro territorio e siamo anche il Comune che a mio avviso sta pagando il prezzo maggiore in termini di traffico, poiché tanti automobilisti per evitare l’imbuto sulla tangenzialina “tagliano” per il centro abitato di Settimo. In ogni caso, per il nostro sindaco Fabio Rubagotti e per la sua maggioranza questo non sembra essere un problema, visto che finora hanno accettato passivamente la situazione senza muovere un dito. Forse, chiusi nelle stanze del Palazzo, i nostri Amministratori non si sono accorti che questi lavori stanno causando disagi a migliaia di cittadini che devono andare a lavorare tutte le mattine. Inizialmente, era stata prevista una data di fine cantiere per il 28 marzo (sarebbero stati circa due mesi di disagi, spiacevole ma forse tollerabile), poi senza un’apparente motivazione, sembra che il termine lavori sia slittato al 25 novembre, ben 8 mesi dopo. E addirittura è comparso un cartello che indica la fine lavori a febbraio 2026! Ma anche in questo caso Rubagotti & c. non hanno fatto una piega.